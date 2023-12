INTERVJUU ⟩ Eesti peaministrite teerajaja ELis: uusliikme taaka tunneb siiani

Piiri ei valvata ainult ühelt poolt. Piiri valvamine toimib üsna hästi siis, kui mõlemal pool on sarnane huvi. Kui huvid on erinevad, võib piiri valvamine osutuda keerukaks. Vaadake praegu Soomet. Kui tahe muutub, siis endine koostöö ja koos Põhja-Soomes palksaunas käimine ei loe – nüüd ütles Moskva nii ja nii läheb.

Paljudel riikidel on ju aktiivne rändepoliitika selles tähenduses, et nad on huvitatud väljarändest. Klassikaline näide on Pakistan. Nad ei tahagi oma inimesi tagasi, sest see tähendab ainult kuhjuvaid probleeme.

Kust tekkis isikute vaba liikumine? See on Itaalia panus ELi. Itaalias oli sõja järel tohutult palju inimesi üle. Vaadake Luksemburgi, kus on tohutult suured portugali ja itaalia kogukonnad – need on kõik tekkinud pärast sõda. Ka ELi sees toimusid tööjõuprogrammid, sest oli ülesehitus ja oli vaja väga palju ehitajaid.

Kapital, teenused, kaubad – see on klassikaline vabakaubandusleping. See, et inimesed on vabakaubanduslepingus sees, on väga eriline.

Transport on ELi piiriüleses liikumises sees seepärast, et Rotterdamis ja Antwerpenis on sadamad. Saksamaa ja Prantsusmaa ei tahtnud sellist ELi transpordipoliitikat, see tekkis, kui kokku said väärtused, huvid ja vajadus kokkuleppele jõuda.