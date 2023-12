Luksemburgis elab kokkuhoidev ja noor eestlaste kogukond, kus on arvukalt lapsi, aga Eesti riik ei tunnista topeltkodakondsust.

«Luksemburgis asub justkui üks eesti küladest ja seal elavad lapsed tahavad samuti tunda, et nad on Eestis väga oodatud,» ütles Postimehele Luksemburgi eesti kooli juht Mari-Liis Kivioja.

Viimaste andmete järgi elab Luksemburgis kuskil seitsesada eestlast ja nendest lapsi on paarisaja ringis. Mari-Liis Kivioja on üks Luksemburgi eesti kooli asutajatest ja on kooli selle loomisest saadik vedanud. Eesti koolil jookseb Luksemburgis juba üheteistkümnes aasta.