Türgis võeti kinni 304 Islamiriigiga seotud inimest

Türgi võimud on pärast 1. oktoobri terrorirünnakut Ankaras Türgi siseministeeriumi julgeolekupeavalitsuse lähedal elavdanud operatsioone Islamiriigi ja kurdivõitlejate vastu.

Ankara teatas, et mis tahes PKK kontrolli all olev taristu ja energiarajatised Süürias ja Iraagis on Türgi sõjaväe seaduspärane sihtmärk.