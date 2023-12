Prantsusmaalt leitud Briti poiss rääkis esimest korda läbielatust

Poiss jäi kadunuks 2017. aastal puhkusereisi ajal Hispaaniasse. 17-aastane Alex rääkis, kuidas elas aastaid rändkommuunis koos ema Melanie Batty ja vanaisa David Battyga. Prantsuse ametnike sõnul otsustas poiss ema juurest viimaks põgeneda, kui viimane teatas, et tahab kolida Soome. Nüüd rääkis Alex, et plaan ema juurest põgeneda küpses peas juba aastaid - lahkumisotsuseni viis üks järjekordne vaidlus emaga.

«Ma hakkasin lahkumisest mõtlema, kui ma olin 14 või 15. Ma sain aru, et see ei olnud mu tuleviku jaoks hea viis elada. Ma ei tea, mis minuga oleks tulevikus juhtunud, kui ma oleksin emaga jäänud, aga viimastel aastatel sain hea ettekujutuse, milline see elu oleks olnud,» rääkis Alex.