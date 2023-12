50 protsenti küsitlusele vastanutest olid samal arvamusel väitega, et Soome peab lähiaastatel olema valmis sõjaks ning vaid 13 protsenti vastanutest polnud väitega päri. 53 protsenti vastanutest arvas samuti, et kui sõda Ukrainas lõppeb sellega, et Venemaa hõivab vähemalt osa riigi territooriumist, on lähiaastatel oht, et Venemaa tungib mõnda NATO riiki.