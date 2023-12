REPORTAAŽ STRASBOURGIST ⟩ Kuidas ma hambuni relvastatud jõuluturul pühadetunnet otsimas käisin

Strasbourgiga on juba kord nii, et tegemist on justkui kahe erineva linnaga: on euro-Strasbourg uhkete büroohiiglastena kõrguvate euroinstitutsioonidega, mille tähtsates koridorides plagisevad kontsad ning huugab kurikuulus bürokraatiamasin, kuid on ka ajalooline linnasüda, mille tänavad ja kirikud saavad enne jõule kuuks ajaks pühaderüüsse ning kuhu tullakse üle maailma paljutahetud maagilist-müstilist jõulutunnet otsima. Enne eurokoridoridesse sukeldumist otsustasin käia kuulsal jõuluturul just seda viimast tegemas.