Praha massimõrvar sai julgustust Venemaalt

«Ma olen alati tahtnud tappa. Ma uskusin, et minust saab maniakk. Aga kui Ilznaz tulistamise korraldas, mõistsin, et massitapmine on märksa kasulikum kui sarimõrvad,» märkis Kozak postituses, viidates 2021. aasta kevadel Kaasanis koolitulistamise korraldanud 19-aastasele Ilznaz Galjavjevile, kes tappis üheksa inimest. «Nagu ma ütlesin: ootasin, unistasin, soovisin. Aga Alina oli viimaseks tõukeks. Otsekui oleks ta tulnud taevast alla, et mind aidata,» kirjutas Kozak.