ÜRO ärgitab päästma India ookeanilt 185 rohingjat

«Kardetakse, et vähemalt kümmekond inimest on kriitilises seisundis ja üks juba surnud,» öeldakse.

«Veel mitmed võivad hukkuda paljude rannikuriikide silme all, kui neid õigeaegselt ei päästeta ja ohutus paigas maale ei lubata.»

UNHCRi pressiesindaja Babar Baloch ütles AFP-le, et agentuur pöördub kõigi piirkonna rannikuvõimude poole, et päästa migrante, kes on ilmselt rohingjad.