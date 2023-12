Petlemm ja Naatsaret – kohad, mis jõulude ajal meeles ja laulus

Seda, et jumalapoeg sündis Petlemmas ja kasvas suureks Naatsaretis, teavad ka need, kes end usklikuks ei pea. Toona olid need hilisemal ajal kogu maailmas kuulsaks saanud linnad aga üsna väikesed külad, mille nimesidki Rooma-aegsetest ürikutest raske leida. Kuigi vahepeal on sealne eluolu muidugi muutunud, on paljugi säilinud ka 2000 aasta tagusest ajast, mil Uue Testamendi järgi toimusid Iisraeli mägises idaosas imelised sündmused. Seda kanti, mille keskel asub piirkonna suurim linn Jeruusalemm ning sellest põhja ja lõuna pool suurem osa pühakirjast tuntud paiku, on hakatud nimetama pühaks maaks.