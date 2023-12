USA on sügavalt mures Navalnõi saatuse pärast

«Oleme sügavalt mures Aleksei Navalnõi pärast, kes on nüüdseks Vene vanglasüsteemis pea kolm nädalat kadunud,» kirjutas välisminister Antony Blinken X-is (endine Twitter).

Dissidendi advokaadid väidavad, et neil pole õnnestunud teda näha ega temaga ühendust saada alates 6. detsembrist.

Navalnõi pressiesindaja Kira Jarmõš ütles 15. detsembril, et kohtu esindaja sõnul viiakse opositsionäär Moskva lähedal asuvast vanglast seni avalikustamata kohta.

Uudiste puudumine võib tähendada, et Navalnõi toimetatakse pärast aasta alguse kohtuotsust üle karmima režiimiga vanglasse.

Navalnõi meeskond on öelnud, et tema võimalik üleviimine teise vanglasse on sihilikult ajastatud, kuna Kreml valmistub president Vladimir Putini eeldatavaks tagasivalimiseks märtsis.