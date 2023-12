Pealinna Chișinău lähistel asuva 2850 valdavalt rumeenia keelt kõneleva elanikuga küla kogudus on üks paljudest, kes on pööranud pilgu Moskvalt Bukarestile.

«See võitlus õigeusu vendade vahel on teinud inimesed pahaseks,» ütles preester Ioan Solonaru uudisteagentuurile AFP. Vaimuliku sõnul hakkasid koguduse liikmed talle ütlema, et ei taha enam tulla «Kirilli kirikusse armulauale» – viide Moskva patriarhile Kirillile, kes on Venemaa agressioonisõja vankumatu toetaja.