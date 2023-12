«Alati on asju, mis on elus esimesed. Ka jõulude ajal. Kanal 2 on üks maailma 111 televõrgust, mis kannab täna Vatikanist, Püha Peetruse Basiilikast üle südaöömissa. Ei oleks kunagi uskunud, et vahendangi jõuluööl seda suurt, vaatemängulist püha üritust,» sõnas Raud sotsiaalmeedia vahendusel. Raud lubas Paasi abiga olulist kultuurisündmust ka eestlastele edasi anda. «Kell 22.30 Kanal Kaks. Ilma reklaamideta. Pühalik lõpp jõululaupäevale maailma suurimast pühakojast,» kirjeldas Raud.