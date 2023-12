Vene propagandakanal Sputnik jagas üleeile sotsiaalmeediakeskkonnas X postitust, kus tõi väidetavalt näiteid sellest, kuidas NATO on tänavu tunnistanud Venemaa sõjalist jõudu ja tsiteeris teiste hulgas Stavridist, kes ütles varem sel aastal: «Putini majandus kasvab… Ja tema armeed... on oma miinivööde, tõkete ja tankide taga tugevnenud võimekateks kaitsjateks – kõiki neid turvavad õhujõud, millega Ukraina ei suuda võistelda.»

Kuigi Sputniku algne postitus pole enam sotsiaalmeedias kättesaadav, jõudis Stavridis enne seda veel propagandakanali avaldusele reageerida. «Teil jäi oma jälgijatele meelde tuletamata, et olen sel aastal öelnud ka: Putin mõrvas [Wagneri eraarmee juhi Jevgeni] Prigožini, Putin on kõigi aegade suurim NATO liikmelisuse müügimees ja et ta arvab, et ta on Stalin, kuid ta lõpetab nagu Nikolai II, Venemaa viimane tsaar.»