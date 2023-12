Tulekahju puhkes eile õhtul laeva kajutis ja levis umbes 30 ruutmeetrile. Põleng kustutati umbes tund aega hiljem, keegi õnnetuses viga ei saanud. Tulekahju põhjust ei avaldatud, samuti ei öeldud, kui lähedal oli põlengukoht laeva reaktorile.



260. meetri pikkune Sevmorput on teadaolevalt ainus tuumajõul töötav kaubalaev-jäälõhkuja. Laev kuulub Vene riigile, kes on kasutanud seda ka otseselt sõjaliste eesmärkide täitmiseks. Sevmorput liikus ka Balticconnectori purustamise hetkel Soome lahel ning on olnud üks kolmest laevast, mida selle juhtumiga on seostatud. Peamiseks kahtlusaluseks on teadaolevalt siiski Hiina ettevõttele kuuluv NewNew Polar Bear.