Esimest korda on nii-öelda vedela kulla liitrihind Hispaanias ületanud kümne euro piiri – paljud tarbijad näevad enneolematut olukorda aga otsese rünnakuna pereettevõtluse ja paljuarmastatud Vahemere maade köögi vastu.

Hispaania kaubanduskeskustes on oliiviõli hind tõusnud alates 2020. aasta keskpaigast enneolematutesse kõrgustesse. Meie riik toodab 70 protsenti Euroopa oliiviõlist, kuni 45 protsenti maailma oliiviõlist ning on selle Hispaania kultuuris ja köögis väga iseloomuliku toote üleilmne hinnaseadja. Kõigest sellest hoolimata on oliiviõli hind siin palju kõrgem kui teistes Lääne-Euroopa riikides.