MAAILM TASKUS. EUROOPA ERI ⟩ Tunne Kelam: europarlamendis oleks nagu pääsenud väikesest tiigist ookeani ujuma

Kelami enda esimene visiit Strasbourgi toimus juba 1990. aastal Euroopa Rahvapartei kutsel. «Tookord seisime seal hoone ees ja mõtlesime, nähes neid lippe seal lehvimas, et kas oleks mõeldav, et Eesti lipp kunagi nende hulgas oleks,» meenutab Kelam.

«Aga see mulje, kui sa tõeliselt oled liige ja lähed sinna, see on midagi muud. Sest võrreldes Toompeaga oli see nagu mingist väikesest tiigist minna ookeani ujuma – suured lained, hoovused. Küsimus polnud selles, et kuidas mitte uppuda, vaid kuidas ennast orienteerida, kuidas suuta hoovustel vahet teha, kuidas mitte peavooluga tingimata kaasa minna, mitte olla ainult jah-mees, vaid kehtestada oma positsioon» märgib ta.