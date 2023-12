KASVAV RÄNDESURVE ⟩ USA ja Mehhiko piiritüli saavutas haripunkti, Trump hõõrub käsi

USA ja Mehhiko piiri tabanud rändekriis lööb mõrasid kahe riigi diplomaatilistesse suhetesse, vahendas Hispaania päevaleht El País eile. USAsse saabujate hulk on novembris ja detsembris olnud enneolematu. Ebaseaduslike piiriületajate arv hüppas 31 protsenti ja sundis mõned piiriületuspunktid sulgema. Ainuüksi möödunud nädalal peeti kinni üle 10 000 migrandi, kes olid USAsse sisenenud ebaseaduslikult.

Täna naaberriiki jõudnud delegatsiooni juhi välisminister Antony Blinken seljataga on Biden, kes rääkis möödunud nädala neljapäeval probleemist Mehhiko presidendiga ka ise. «President [Joe Biden] ja president López Obrador leppisid kokku, et vaja on kiireid meetmeid, mis võimaldaksid uuesti ühised piiripunktid avada,» seisis Valge Maja ettekandes eesoleva visiidi kohta.