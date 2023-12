Jaapani lääneosas asuvas Akashi linnas vurab tänavatel auto, millel ilutseb reklaamkiri: «Mähkmete kohaletoimetamine: jagame lahkesti». Autost astub välja Kishiki Noriyo kahe suure mähkmepakiga, et ulatada need välisuksele ilmuvale noorele emale.

Tegemist on teenusega, mille eesmärk on julgustada kohalikke linnaelanikke sünnitama, kirjeldas Briti nädalakiri The Economist oma jõulueelses ülevaates. Niiviisi jagatakse selles Jaapani linnas laiali tasuta mähkmeid ja imikutoitu. Tasuta on kohalikele noortele emadele kättesaadav arstiabi ja maksma ei pea laste koolilõuna eest.