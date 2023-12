Islandi meteoroloogiateenistuse andmetel tõusis jõulupühadel Svartsengi lähistel maakoor samale tasemele kui 11. ja 12. detsembril ehk nädal enne vulkaanipurske algust. Väljaandega Morgunblaðið rääkinud eksperdid ütlevad, et märgid viitavad purskele aastavahetuse või uue aasta esimese nädala paiku.

«See võib juhtuda jaanuari esimesel nädalal,» ütles vulkanoloog Þorvaldur Þórðarson, lisades, et eelduste kohaselt on purse oma ulatuselt sarnane eelmisele või veidi väiksem. «Kui kõik peaks nii minema, peaks see olema sarnane. Alustuseks ehk mitte nii võimas, aga kestab ilmselt pikemalt,» ütles ta. Samal arvamusel oli ka meteorolooagiteenistuse teadlane Benedikt G. Ófeigsson.