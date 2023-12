PADA SÕIMAB KATELT ⟩ Erdoğan võrdles Iisraeli peaministrit Hitleriga, Netanyahu ei jäänud võlgu

Kodumaises tele-eetris mõistis Erdoğan hukka Iisraeli sõjategevuse Gazas. «Kaheksakümmend päeva on möödas rünnakute alustamisest Gazas, selle ajaga on hävitatud kõik inimkonna väärtused. Netanyahu, kes paneb täna kuritegusid toime, ei erine Hitlerist ja tema tegemistest 80 aastat tagasi natsi-Saksamaal,» kritiseeris Türgi riigipea, osutade poolalasti meestele Gaza staadionil, kelle Iisraeli sõdurid kokku kogusid. «Kuidas see erineb Hitlerist?» märkis Erdoğan.