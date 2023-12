Esialgu on lahtine, millal Türgi parlament Rootsi allianssi pääsu arutama hakkab, ning nii on Stockholmi rõõm seni hillitsetud.

Välisminister Tobias Billström keeldus intervjuudest ning kordas meediakanalitele tekstisõnumiga sama kommentaari, mille avaldas sotsiaalmeedias: «Me tervitame Türgi väliskomisjon heakskiitu Rootsi NATOga liitumise taotlusele. Järgmine samm on parlamendihääletus selles küsimuses. Ootame NATO liikmeks saamist.» Billströmi pressiesindaja ütles ajalehele Aftonbladet, et usutlusi jagab minister siis, kui Türgi parlament on oma sõna öelnud.