Halevi sõnul on Iisraeli väed Gazat lakkamatult pommitanud ning rünnakud jätkuvad Hamasi täieliku hävitamiseni, mis võib võtta mitu kuud. Ülemjuhataja lisas, et Iisrael on juba lähedal Hamasi pataljonide hävitamisele Gaza põhjaosas, vahendab New York Times.