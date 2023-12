Jõuluaegses vaikuses teatas nüüd aga Rishi Sunaki valitsus, et ettevõtlus- ja kaubandusministeerium on plaanist loobunud, kuna rohkem kui 100 000 briti käest arvamuse küsimisel selgus, et ligi 99 protsenti neist eelistab, et kilod ja grammid ning liitrid ja milliliitrid jääks kas peamiseks või ainsaks mõõtühikuks, milles arveldatakse.