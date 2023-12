ÜLEVAADE ⟩ Saksa kaitseminister kaalub ajateenistuse taastamist, kuid tema enda koduerakond loobib kaikaid kodaraisse

Põhjus, miks Saksa kaitseminister ajateenistuse taastamise üle kaalutleb, on Bundeswehri personalipuudus: aastaks 2025 on sihiks 203 000 sõdurist koosnev armee, kuid selle aasta oktoobris oli Saksa sõjaväes vaid 181 383 sõdurit. Enne 1990. aastat oli Bundeswehris lausa ligi 500 000 sõdurit. 2011. aastal peatati Saksamaal kohustuslik ajateenistus ning mindi üle palgaarmeele.

Pistoriuse sõnul loodi augustis töörühm, mis sõjaväe personali teemaga tegeleb. «Minu käes on nüüdseks esimene väljavõte dokumendist, mis sisaldab 65 väga konkreetset ettepanekut värbamise, töölevõtmise, koolituse ja nõuete kohta /.../ Me hakkame seda aasta alguses rakendama,» ütles Pistorius eelmisel nädalal Welt am Sonntagile.