KOMMENTAAR ⟩ Kas sa peaksid terroristiga läbirääkimisi?

Olenemata sellest, kas see on täpne või mitte, luuakse sellisest võimalusest narratiivi, mis on sõjast väsinud läänele üha atraktiivsem – ja saavutab suuremat edu, kui Vene väed lahinguväljal suudavad. Kui oktoobris küsiti (https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1302&page=3), kas lääs on Ukrainast väsinud ja soovib, et Kiiev lõpetaks sõdimise ja alustaks selle asemel Moskvaga läbirääkimisi, arvas seda 30 protsenti ukrainlastest – see on kaks korda rohkem kui aasta tagasi. 63 protsenti aga lootis, et lääs jätkab Ukraina abistamist, et see saaks sõda lõpetada omadel tingimustel.