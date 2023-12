ÜLEVAADE ⟩ Saksamaal küpseb plaan saata sisserändajad Rwandasse

Opositsiooni kuuluva Kristliku-Demokraatliku Liidu (CDU) peasekretär Carsten Linnemann ütles, et Saksamaa peab ebaseadusliku sisserände kontrolli alla saama. «Eesmärk on kindlustada, et ELis saavad varjupaika ainult need, kes seda tõesti vajavad, ja ebaseaduslik ränne kaotab oma hoo,» ütles Linnemann Bayerischer Rundfunkile.