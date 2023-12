Bakuu: Armeeniaga on rahulepingu osas lahkarvamusi

«Rahulepingu osas on poolte vahel endiselt erimeelsusi. Aga võin öelda, et artiklite arv, mille osas erimeelsusi on, on oluliselt vähenenud. Viimastes Armeenialt 21. novembril 2023 laekunud ettepanekutes on kuigi väikesi, aga siiski edusamme,» ütles Bayramov neljapäeval pressikonverentsil.