Kuigi 2024. aasta kõige tähtsam sündmus Ühendriikide poliitikas toimub presidendivalimiste näol alles novembris, leiab juba praegu märke, et Washington on hakanud oma rolli maailmalaval ümber hindama.

Mõnes mõttes ei ole sedasorti endassetõmbumine midagi üllatavat, sest Donald Trumpiga alguse saanud protsessid ei ole ka president Joe Bideni ajal lõplikult peatunud. Küll aga on liitlaste jaoks muret tekitav, et Ameerika eneseotsingud käivad ajal, mil Ameerikat vajatakse «maailmapolitseiniku» rollis rohkem, kui seda on aastakümneid juhtunud.