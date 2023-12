HEI, MOI, HELOU ⟩ Soomlased panid kohalikud tered kaardile

Soomes on palju võimalusi üksteisele tere öelda, kirjutas Yle täna, joonistades Soome kaardi ja pannes sinna peale kõik kohalikud tered.

Aeg-ajalt kostab soomlaste kohta nurinat, et üksteist tervitatakse vaid peanoogutuse või pilkude vahetamisega, kuid see ei vasta tõele. Yle andmetel kasutatakse Soomes väga palju erinevaid sõnu, et kohtumise üle rõõmu väljendada.