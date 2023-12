USA välisminister (Antony Blinken) otsustas, et antud juhtumi puhul on täidetud eriolukorra tingimused, mis nõuab relvastuse viivitamatut müüki Iisraeli valitsusele ning seetõttu ei läbi relvamüük kongressi arutelusid, mis on tavapäraselt nõutav, selgub Ühendriikide kaitsejulgeoleku koostööametkonna (USDSCA) avaldusest.