Ametlik uudisteagentuur KCNA märkis, et «ülesanne lähetada 2024. aastal teele veel kolm luuresatelliiti» kuulutati partei aastalõpukoosolekul üheks tähtsamaks poliitiliseks otsuseks järgmise aasta osas.

Pyongyang saatis novembris edukalt orbiidile sõjaväe luuresatelliidi ja on sestsaati väitnud, et see edastab pilte USA ja Lõuna-Korea peamistest sõjaväeobjektidest.