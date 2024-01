«Erakorralises julgeolekuolukorras, mis on kujunenud Venemaa agressioonisõja tulemusena, on meie jaoks äärmiselt oluline jätkata Ukraina toetamist. Ukraina toetamine on tähtis Norra ja Euroopa julgeolekule,» ütles Norra välisminister Espen Barth Eide.