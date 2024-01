Moskva majandusülikooli HSE kaasasutaja, Harvardi ülikooli külalisuurija Jakovlev usub, et Venemaa riik ei püsi sellisel kujul enam kaua. Tema sõnul on sõja jätkudes Venemaal sisuliselt kaks valikut: kas minna Põhja-Korea või Venezuela teed, vahendab Helsingin Sanomat . Jakovlevi arvates viib esimene kiire sotsiaalse plahvatuse ja kaoseni, teine aga aeglase hääbumiseni, mis põhjustab esmalt majandusliku ja seejärel poliitilise kaose.

Teadlase arvates on ka kolmas võimalus. Juhul kui Venemaa otsustab väed Ukrainast välja tõmmata ja asub muutma poliitilist ja majanduslikku süsteemi, mis toimis enne täiemahulise agressiooni algust. See aga tähendaks, et eliidi n-ö mõistlikud liikmed pööraksid Venemaa presidendi Vladimir Putini vastu, arvas Jakovlev.