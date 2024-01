PIDU KATKU AJAL ⟩ Briti parlament kulutas šampanjale viie aasta suurima summa

Nii lordide koja üritusteks kui ka parlamendihoone kingipoest osteti eelmisel aastal peaaegu 90 000 naela väärtuses šampanjat, selgus Šoti rahvuspartei taotlusel avaldatud andmetest. Aasta jooksul osteti kokku 1589 pudelit šampanjat kogumaksumusega 88 987 naela - tegemist on suurima kogusega viimase viie aasta jooksul, vahendab The Guardian. 2022. aastal müüdi 1580 pudelit 85 462 naela eest.

Šoti rahvuspartei sõnul tõestasid andmed, et lordide koda on kestva elukalliduse kriisi ajal arhailine ja reaalsusest irdunud. «Parlament, kus mittevalitud lordid kulistavad alla kihisevat ja teenivad 342 naela päevas ainult selle eest, et nad kohale ilmuvad, ei sobi rahvast korralikult esindama,» sõnas Edinburghi idaosast alamkotta valitud saadik Tommy Sheppard. Šoti rahvapartei ei ole parlamendi ülemkojas esindatud.