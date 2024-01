Praeguseks on ametivõimudele teada, et ründaja oli 1957. aastal sündinud mees perekonnanimega Kim, kes elab Lõuna-Chungcheongi provintsis. Busani Gangseo politseijaoskonnas vahi all viibiv mees tunnistas, et soovis opositsiooniliidrit tappa, vahendab uudisteagentuur Yonhap.