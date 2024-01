«See on olnud väga adrenaliinirohke. Ma tunnen, et suudan miili (Skandinaavias kasutatakse miili tähenduses 10 kilomeetrit – toim) joosta. Ma vist ei saa veel päris täpselt aru, mida me läbi elanud oleme,» rääkis 17-aastane Anton Deibe SVT-le õnnetusele järgnenud tundidest.