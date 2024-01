«Meil õnnestus hävitada uusaastaööl üle 60 barbari ja võtta vange. Nii et selles mõttes võib lugeda aasta algust justkui edukaks. Kahjuks kandsime ka ise väikeseid kaotusi, kui vaenlase FPV-droonide rünnakutes said kaks mu pataljoni võitlejat haavata,» kõneles Mõhaltšuk. «Aga muidu möödus päev vihma, lund ja jahedust trotsides «soos» ehk kaevikutes istudes. Hetkel on siin kümme kraadi sooja.»