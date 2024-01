Iisraeli peaminister on keset sõda silmitsi põhiseadusliku kriisiga

Netanyahu konservatiivne erakond Likud teatas ülemkohtu otsuse järel, et see on vastuolus rahva sooviga ühtsuse järele, seda eriti sõja ajal, kirjutas The New York Times. Samas jättis partei avaldus lahtiseks võimalikud järgmised sammud, mis analüütikute hinnangul võib viidata, et peaminister on valmis kohtute ohjamise jätma ootama sõja lõppu Gazas.