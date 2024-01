Välisministeeriumi pressiesindaja Matthew Miller ütles, et Washington lükkab tagasi Iisraeli ministrite Bezalel Smotrichi ja Itamar Ben Gviri hiljutised avaldused, mis pooldavad palestiinlaste ümberasustamist väljapoole Gazat.

«See retoorika on vaenu õhutav ja vastutustundetu,» lisas Miller, kes kordas «selget, järjekindlat ja ühemõttelist» USA seisukohta, et «Gaza on Palestiina maa ja jääb Palestiina maaks, kus Hamas ei kontrolli enam selle tulevikku ja ükski terroriühmitus ei saa Iisraeli ohustada.»