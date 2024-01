Olgugi et Japan Airlinesi reisilennuki juhtumiga seotud uurimine endiselt käib, väidavad CNN-iga rääkinud eksperdid, et eduka evakueerimise taga oli kombinatsioon kaasaegsetest ohutusstandarditest ja lennufirma enda rangetest ohutuspõhimõtetest.

«Selle põhjal, mida ma kaadrites nägin, olin üllatunud ja tundsin kergendust, et kõik välja pääsesid,» ütles väljaandele Ühendkuningriigi Cranfieldi ülikooli ohutuse ja õnnetuste uurimise professor Graham Braithwaite. «See on nii ränk löök, millega ükskõik mis lennuk võib silmitsi seista. Kuid teades, mida ma sellest lennufirmast tean ja kui palju nad ohutuse ja meeskonna väljaõppe nimel pingutavad, ei tohiks tõsiasi, et nad nii head tööd tegid, sedavõrd üllatav olla.»