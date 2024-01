Erukindrali sõnul saab Soome enda territooriumi kaitsmisega eeskujulikult hakkama. «Soome töötab nii, nagu kõik peaksid. Kolmas artikkel ütleb, et iga NATO liige vastutab oma kaitse ja teiste abistamise eest. Soome teeb seda,» rõhutas Hodges, pidades silmas mitte ainult armee varustamist, vaid kogu ühiskonna vastupanuvõimet ja tahet riigikaitsesse panustada.

«Olen paljudele öelnud, et Soomet saab pidada eeskujuks. Teil on suur ja treenitud reservvägi, mida saab konflikti korral mobiliseerida. Ühiskonnas on üldine vastutus [riigikaitse eest], olete näiteks valeinfoks ka hästi ette valmistunud,» tõdes erusõjaväelane.