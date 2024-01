Viimastel nädalatel on araabia maades tekkinud spekulatsioonid, nagu oleks telesari heitnud valgust 7. oktoobri rünnakule.

«Telesarja stseenid on väga sarnased sellega, mis tegelikult juhtus 7. oktoobril Gaza piirialal ja Hamasi rünnakus [Iisraelile],» märgiti Katari telekanalis Al-Araby. «Kas sari «Vabade rusikas» kuulutas rünnakut ette?» küsis saatejuht. «Kui vaatate saadet, näete, et selle sarja ja tegelikult juhtunu vahel on seos – rünnak ja hukkamise kiirus, pettuse strateegia ja Hamasi lahinguplaan.»