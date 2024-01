Kuigi pileteid saab soetada paljudest kohtadest üle Hispaania, ka tänaval seisvate lotomüüjate käest, eelistab suur osa «lotoinvestoritest» 1904. aastast lotopileteid müüvat Doña Manolita putkat, sest sealt on alati tulnud palju võite. Eilegi lookles seal juba hommikust peale vihma trotsiv mitmekümne inimese pikkune saba. Arvestades, et iga ühest kohast ostetud piletiga tõuseb ka sealt võidu saamise tõenäosus, suurendavad sabatajad muidugi ka tõenäosust, et Doña Manolita juurest tuleb ohtralt võite tänavugi.