Läinud aasta lõpus korraldas Venemaa oma suurima tiibraketi- ja droonirünnaku alates sissetungi algusest ning pommitas nüüd sel nädalal uuesti teisipäeval pealinna Kiievit ja riigi suuruselt teist linna Harkivit, kus hukkus viis ja said viga kümned inimesed.

«Praegune olukord inimliigutatavate õhutõrjesüsteemidega mobiilsete õhukaitserühmade puhul on selline, et jagub piisavalt laskemoona, et panna vastu mõnele järgmisele võimsale rünnakule,» ütles Ukraina kaitseväe ühendjõudude ülem kindralleitnant Serhi Najev AFP-le kohtumisel sõduritega Kiievi lähistel.