IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Venemaa võib vajada vaherahu, et oma sõjalist jõudu ja ründepotentsiaali taastada

Nagu näha, siis ka kaotuste statistikas on oluline nivoo langus võrreldes detsembrikuse tasemega tuhande lähedal. Nüüd on isikkoosseisu number umbes kolmandiku võrra väiksem ja see on otseses seoses alati ründeaktiivsusega. Kui eelneval päeval oli vene okupantide rünnakute arv viiekümne ümber, siis eelmise kuu tippajal oli sse 90-100 vahel. Möödunud päeva juba alla viiekümne. On õhus märke, et venelaste ründepotentsiaal on hetkel küllaltki ammendunud ning ilma märkimisväärse mobiliseerimislaine ning vägede ümbergrupeerimiseta nad uut hoogu niipea ei saavuta.