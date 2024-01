Harkiv on sattunud Venemaa suurimate raketirünnakute alla alates täiemahulise sõja puhkemisest – 29. detsembril tulistati linna järjest 22 raketti. Igapäevased raketilöögid on kestnud juba nädal aega.

Harkivi elanike eluasemed ja ka ettevõtted, kus linlased tööd leidsid, on hävinud. Rünnakutes on hukkunud neli ja saanud vigastada 103 inimest, kahjustatud on 121 korterelamut. Samal ajal jõuavad linna talvekülmad.