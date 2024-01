Opositsiooni sõnul näitab see samm, et oligarh kardab oktoobris toimuvaid parlamendivalimisi, ning tagasitulek kinnitab tema senist rolli poliitikas ehk riigi varivalitsejaks olemist.

Endine peaminister eitas, et tema poliitiline tagasitulek on seotud eelseisvate valimistega, sest tema sõnul võidaks partei need isegi valimiskampaaniata. Naasmise peamise põhjusena nimetas ta opositsiooniparteide täielikku läbikukkumist – efektiivse tegutsemise asemel nood vaid valetavat läbi oma meediakanalite. «Kõik on selle olukorraga nii harjunud, et see ei tekita valitsejatele enam vähimatki ebamugavust,» ütles ta.