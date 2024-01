USA riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby ütles eile, et Venemaa tulistas 30. detsembril Ukrainasse Põhja-Korea ballistilise raketti ning lisas et Venemaa tulistas ka 2. jaanuaril toimunud ulatusliku õhurünnaku käigus välja veel mitu sellist raketti ja nende mõju ei ole veel hinnatud, vahendab The Guardian.

«Osaliselt meie sanktsioonide ja ekspordikontrolli tõttu on Venemaa muutunud maailmas üha enam isoleerituks ja nad on olnud sunnitud otsima sõjavarustust sarnaselt mõtlevatest riikidest. Nagu me oleme avalikult hoiatanud, on üks neist riikidest Põhja-Korea,» ütles Kirby.