USA välisministeerium: me ei pruugi jätkata Ukraina toetamist varasemal tasemel

Ajakirjanike küsimustele kas USA poliitika on toetada Ukrainat nii kaua, kui vaja, kinnitas Miller väidet, kuid lisas: «See ei tähenda, et me jätkame nende toetamist samal tasemel sõjalise rahastamise osas nagu me tegime 2022. ja 2023. aastal. Me ei arva, et see peaks olema vajalik, sest eesmärk on lõpuks Ukraina üleminek [..] aidata Ukraina seisma omaenda jalgadel ja aidata luua Ukrainal oma tööstusbaas ja oma sõjatööstusbaas, et ta saaks nii rahastada kui ka ehitada ja hankida laskemoona iseseisvalt.»