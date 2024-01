Leedu kaalub vene keeles õpetamise lõpetamist

«Meie naabrid lätlased ja eestlased mitte ainult ei loobunud koolidest, kus õpetatakse vene keeles, vaid võtsid ka suuna, et vene keelt võõrkeelena ei õpetata. (...) Ilmselt peaksime naabritelt õppima, üks asi on keskenduda Euroopa Liidu keeltele, et vähemusrahvuste haridus toimuks nende keeltes, võimalik on lepingute sõlmimine teiste riikidega, kui on mõni sõbralik riik nagu Ukraina,» ütles Jakštas neljapäeval ringhäälingule.